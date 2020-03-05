ترهونة.. اجتماع المجلس لحلحة مشاكل البلدية

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شهدت صالة الاجتماعات في مقر المجلس البلدي ترهونة اجتماعاً موسعاً ضم كافة المؤسسات الخدمية بحضور عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي والكاتب العام لجامعة الزيتونة وكل مديري القطاعات العامة داخل ترهونة.

ناقش المجتمعون العديد من المشاكل وعراقيل العمل والخدمات بالمنطقة وطرح الحلول لها والتي تعاني منها بعض الإدارات مثل قطاع الزراعة والكهرباء والصحة والتعليم والمصارف التجارية..واقترح الحضور إقامة دورات لرفع كفاءة لجميع القطاعات في البلدي.

كما طرح في الاجتماع خطورة مرض كرونا ووضع خطة عمل لمكافحة هذا المرض ، حيث اتفق المسؤولون –بالخصوص- على وجوب إقامة حملات توعوية ومحاضرات داخل المؤسسات التعليميه وتشمل الكليات والثانويات والمدارس.

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