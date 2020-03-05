إغلاق المخازن الطبية في بنغازي والسبب “مياه سوداء”

أعلن جهاز الامداد الطبي فرع مدينة بنغازي عن إيقاف العمل بالمخازن التابعة للجهاز وبالتالي ايقاف الصرف والتوزيع، ابتداءً من يوم غد السبت، الموافق للسابع من شهر مارس الجاري.

وعزت إدارة الجهاز سبب التوقف –خلال تدوينة لها على الصفحة الرسمية – لما أسمته بالمأساة جراء تسرب ودخول المياه السوداء إلى مخازن الفرع .. وأرفقت بالخصوص صوراً وفيديوهات لاثبات الواقعة.

وتعد مخازن الجهاز الممول الرئيسي للجهات العامة بالمدينة وعموم المنطقة .. ولم يشر الجهاز لموعد استئناف العمل وتوزيع الأدوية والمواد بعد معالجة مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي.. وسبق لإدارة الجهاز أن توجهت بنداءات للمسؤولين لتلافي المشكلة قبل وصول المياه ولكن لا اهتمام لمنشاداتها حسب مانشرته الصفحة الرسمية للجهاز .

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