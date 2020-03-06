مصراتة..”باشاغا” يفتتح قسم كلاب الأثر بـ “تحري الوسطى”  

يواصل وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا” زيارة عمل إلى مدينة مصراتة حيث شملت جولاته الميدانية أمس الخميس زيارة تفقدية لإدارة التحري والتحقيقات بالمنطقة الوسطي، التابعة لجهاز المباحث الجنائية.

وافتتح الوزير خلال هذه الزيارة قسم تدريب كلاب الأثر،بحضور رئيس جهاز المباحث الجنائية وعميد بلدية مصراتة وعدد من الضباط بالجهاز وأعضاء من المجلس البلدي.

وشهدت مراسم الافتتاح عرضاً لمنتسبي الإدارة مع كلاب الأثر لتأدية المهام الجنائية الموكلة إليهم.. كما شملت زيارة “باشاغا” جولة داخل الإدارة اطلع فيها على مستشفي معالجة الإدمان وساحة التدريب وعيادة الإدارة.

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