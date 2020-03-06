آمر بقوات مصراته: الأعور والمبثورة يده تجده ضابط برتبة عالية بالأمن المركزي طرابلس

وصف آمر مدفعية قوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق فرج مصطفى اخليل، مقرات ومراكز وسرايا الأمن المركزي بطرابلس بأنها أصبحت مثل محل البقالة، مضيفا: “كل 10 متر تجد مقر وألوان وأسلاك شائكة ومناظر مقرفة كل هذه التقسيمات بمربعات داخل العاصمة طرابلس لأجل إثبات وجود سيطرة مليشيات معينة علي مربعات العاصمة بالداخل ورسالة تقول نحن هنا موجودين وممنوع اقتراب أي جهة أمنية نظامية غيرها سواء شرطة أو جيش”

وتابع فرج مصطفى اخليل، الخميس، في منشور عبر صفحته على فيس بوك: “إذا حاولت الاقتراب، عندها تعرض نفسك للسؤال التافه “أين التبعية؟، وإذا كنت تتبع جهة نظامية سواء شرطة او جيش فأنت قد تكون مستهدف وسيارتك كذلك التي تتبع الدولة بأي عذر ويتم حجزها وإزالة لونها لون مليشيا الدعم أو غيره”

وأكمل: “وإذا كنت تتبع مليشيا أخري فذلك علي حسب الجهة والمنطقة من الشعارات، إذا كانت ضي 380 فأنت محمي كالجوزاز الأمريكي بشوارع طرابلس برا وجوا وبحرا، وإذا كنت ضي 10 فولت فأنت في خبر كان، وفق تعبيره.

وواصل: “هذه حقيقة 80% من مليشيات الدعم المركزي التي تحتاج إعادة تنظيم من مدير الإدارة العامة للدعم المركزي الذي لا حول له ولا قوة يعطي الأختام والشرعية مثل الخبز، وهل تعلم أن مدير إدارة الدعم المركزي وهو الآمر الناهي يحتاج إذن مسبق لذلك، إذا احتاج أحد مدراء الفروع أو المركز، لأنهم ميليشياويون كبار يمتلكون من المسدس إلي الدبابة”

وأكمل: “أعداد الأمن المركزي بطرابلس لكل ثلاثة مواطنين بطرابلس فرد أمن مركزي وبدون تدريب حتي الأعور والمبثورة يده تجده ضابط برتبة عالية”

واستطرد قائلا: “الأمر من ذلك أن هذه المربعات بطرابلس التي يسيطر عليها مليشيات معينة أنشأت العديد من الأجهزة المقاتلة، كل مليشيا عندها وحدات جيش مشاة إلي المدفعية مكافحة إرهاب عندها حرس بلدي عندها مكافحة الإرهاب

واختتم قائلا: “صراحة هذا ما تعانية طرابلس مند سنوات حتى الآن، كم يتطلب من الوقت والجهد من وزير الداخلية لتفكيك هذه الفوضى العارمة وبمساعدة الأمريكان أو غيرهم، هذه حقيقة لا يريدها البعض ولا تروق لهم ولا تعجبهم”