حملة نظافة وتجهيز لمطار بني وليد

بادر موظفو مطار بني وليد المدني بإطلاق حملة نظافة لمرافق المطار، شملت الحملة تنظيف وإزالة كل المخلفات والمعيقات الموجودة بمهبط المطار إضافةً للمرافق الأخرى ومنها صالة المطار وغيرها من موجودات ، ضمن الاستعداد لافتتاح المطار.

ونقلت الصفحة الرسمية للمطار عن المهندس “رمضان احميد”-المدير العام للمطار- قوله إن “موظفي المطار عقدوا العزم علي تذليل كافة الصعاب والعراقيل التي تقف أمام تسيير الرحلات من وإلى المطار بجهود الشباب وكفائتهم والممارسة العملية علي كافة الأجهزة والملحقات الخاصة بتشغيل وعمل المطار”.

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