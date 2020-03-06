بنغازي .. برنامج تدريبي لمنظمة “حقوقيون بلا حدود”

شهد مقر منظمة “حقوقيون بلا قيود” في مدينة بنغازي ورشة تدريبية –ليومين-على منهجية “الخمس خطوات لاستراتيجيات فعالة” بمشاركة 15 مشاركاً ومشاركة.

وتمحور التدريب على التعريف بالمنهجية و “مركز ضحايا التعذيب ” وبرنامج “التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان” وعرض الخطوات الخمس والتعريف بالمصطلحات والتدريب في شكل مجموعات للتعرف على حقوق الإنسان.

كما تم العمل على حالات عملية تطبيقية وفقاً لمنهجية الخطوات الخمس.. وقال عماد خليفة إدريس أحد المشاركين في الورشة التدريبية أن منهجية الخطوات الخمس لاستراتيجيات فعالة -والتابعة لمشروع التكتيكات الجديدة في حقوق الإنسان – تساعد الناشطين ومناصري حقوق الإنسان على العمل بشكل أكثر فاعلية ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم بشكل أفضل من خلال منهجية الخمس خطوات.

تدير منظمة “حقوقيون بلا قيود” في بنغازي ، الأستاذة “نسرين عامر” التي عملت على الاستضافة والتنظيم ، كما أسهم الأستاذ “حمزة الجراري” في إنجاح البرنامج التدريبي- حسب ما أفاد به المتدربون .

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