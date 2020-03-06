اشتباكات في عين زارة.. والاعلام الحربي ينشر مشاهد لتقدم قوات الجيش بمحاور الخلة والسدرة -فيديو

أكدت مصادر اعلامية اندلاع اشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الوفاق قرب النادي الدبلوماسي في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

على صعيد آخر، نشرت عمليات الإعلام الحربي مشاهد مصورة من تحركات الكتيبة 188 مشاة التابعة للجيش الوطني في محاور الخلة و السدرة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش بإنتظار أوامر التقدم لنقاط جديدة.

الإعلام الحربي: مشاهد من تحركات الكتيبة 188 مشاة في محاور الخلة والسدرة بالفيديو| الإعلام الحربي: مشاهد من تحركات الكتيبة 188 مشاة في محاور الخلة والسدرة وانتظار أوامر التقدم لنقاط جديدة#الساعة24 Posted by ‎الساعة 24‎ on Thursday, March 5, 2020

وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة فرض حالة من السرية التامة على مواقعها وتمركزاتها في طرابلس، وسط توقعات بتجدد القتال مع قوات الوفاق، ما دفع الجيش الليبي لمنع دخول وسائل الإعلام والمراسلين إلى أيا من المناطق التي تسيطر عليها القوات.

وكان اللواء احمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني أكد يوم الاربعاء أن “الساعات القادمة ستكون ساخنة جدا في جميع قطاعات العمليات العسكرية في المنطقة الغربية”، مشيرا إلى أن هناك تحشيدات كبيرة لقوات الوفاق في منطقة الهيرة والعزيزية.

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