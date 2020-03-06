باشاغا يتفقد غرفة العمليات «سرت – الجفرة»

تفقد وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا غرفة العمليات الميدانية «سرت – الجفرة»، حيث التقى رئيس الغرفة عقيد حسين الشلتات، وعدد من القيادات العسكرية بها.

واستمع إلى الصعوبات واحتياجات الغرفة، خلال الاجتماع، الذي شهد استعراض آخر المستجدات للأوضاع الميدانية داخل المنطقة، والاستعدادات الخاصة بالمواجهات، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتابع باشاغا شروحا من رئيس وأعضاء الغرفة حول سير العمليات العسكرية، مؤكدا سعي حكومة الوفاق إلى تقديم كل الدعم للقوات.

جاء ذلك خلال زيارة ضمن جولة أجراها الوزير أمس الخميس، والتي تضمنت افتتاح قسما لـ«كلاب الأثر» بجهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى.

وتخلل الافتتاح عرض لـ«كلاب الأثر»؛ لتأدية بعض المهام الجنائية الموكلة إليهم، حسب بيان سابق للوزارة.

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