اخر تطورات الوضع في محاور طرابلس.. بعد اشتباكات عنيفة

يسود هدوء حذر محاور جنوب طرابلس اليوم الجمعة بعد اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بين الجيش الوطني ومجموعات مسلحة تابعة للوفاق الخميس.

وكانت مصادر قد أشارت إلى أن قوات الجيش قصفت بشكل مكثف تمركزات المجموعات المسلحة بالأسلحة الثقيلة في محور الساعدية، فيما سيطرت الأخيرة على الطريق الرئيسي الرابط بين العزيزية وطرابلس وتحديدا في منطقة الساعدية التي كانت منطقة عمليات عسكرية، ما اضطر وحدات الجيش للتراجع باتجاه الساعدية الشرقية،

لكنها استعادت السيطرة على تمركزاتها بعد وصول الدعم إليها، فيما شهدت منطقة السبعة بطرابلس اشتباكات مماثلة استهدفت فيها مدفعية القوات المسلحة مواقع في محيط مشروع الموز ما أسفر عن تدمير مخازن ذخيرة للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق جراء القصف.

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