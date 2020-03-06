باشاغا يجري زيارة ميدانية لغرفة العمليات سرت – الجفرة

أجرى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، الخميس زيارة ميدانية لغرفة العمليات الميدانية سرت – الجفرة، التقى خلالها آمر غرفة العمليات الرئيسية “إبراهيم بيت المال” وعددا من القيادات العسكرية بالغرفة.

وبحسب منشور الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، على موقع التواصل فيس بوك، صباح الجمعة، اجتمع باشاغا، خلال الزيارة، برئيس الغرفة حسين الشلتات والقيادات العسكرية، للوقوف على الصعوبات والاحتياجات للغرفة.

واستمع باشاغا إلى شرح واف من رئيس وأعضاء الغرفة حول سير العمليات العسكرية، وتم استعراض آخر المستجدات للأوضاع الميدانية داخل المنطقة، مؤكدا أن حكومة الوفاق تسعى إلى تقديم كامل الدعم لقوات الوفاق والقوة المساندة لها.