خطة أمنية جديدة لتأمين سرت

انطلقت بمدينة سرت الخطة الأمنية الجديدة من قبل الغرفة الأمنية المكلفة من القيادة العامة تنفيذا لأوامر القائد العام للجيش الوطني.

وقامت مختلف الجهات الأمنية بتسيير دوريات مشتركة إضافة إلى الانتشار في الشوارع والميادين لتأمين المدينة والحفاظ على أمن المواطن.

وطالب آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت العميد صالح سالم سكان المدينة بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار بعد تحرير المدينة من براثن الإرهاب.

يشار إلى أن مدينة سرت كانت قد شهدت الاجتماع الأول للمنسق الاجتماعي للقيادة العامة للجيش الوطني مع مختلف مسؤولي القطاعات على مستوى البلدية، وكلف خلال الاجتماع المجلس التسييري لبلدية سرت رئيس لجنة الأزمة فرج عبد المجيد وعضو المجلس فتحي أبورواي بمقابلة عدد من المسؤولين بمختلف الشركات والوزارات التابعة للحكومة الليبية وذلك لبحث المختنقات التي تواجه البلدية.

وأوضح المجلس التسييري أن البلدية تعاني من عدة مشاكل تتعلق بالوقود وغاز الطهي بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية مبيناً أن أعضاءه سيطرحون للمسؤولين خطة العمل وآلية حل المختنقات بصورة دائمة.

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