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صرمان تحتضن الملتقى الأول للسلام

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت تنسيقية شؤون المرأة لمنظمة السلم والرعاية بالمنطقة الغربية الملتقى الأول للسلام بمدينة صرمان.

واتخذ الملتقى شعار “نعم للسلام”، وانتظم بحضور معاون آمر منطقة الزاوية العسكرية العميد حسن معلول وعدد من أولياء أمور الأسرى المحتجزين في مدينة الزاوية.

ويهدف الملتقى لزرع المحبة والسلام ولم الشمل والمصالحة بين أبناء المنطقة الغربية، إضافة إلى مناقشة وضع الأسرى بمدينة الزاوية ومطالبة ذويهم بإطلاق سراحهم أو عرضهم على القضاء ومحاكمتهم عسكريا.

يذكر أن السجناء تم أسرهم في أبريل 2019 م أثناء دخولهم لمدينة طرابلس عبر بوابة الـ 27 بمنطقة ورشفانة وعددهم 128 أسير من مختلف مدن المنطقة الغربية ويتبعون للواء 106 مجحفل، كتيبة 107 مشاة الكائنة بصرمان والتابعة للجيش الوطني .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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