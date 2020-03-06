مؤسسة النفط: تعرض أطقم إطفاء لإطلاق نار خلال السيطرة على حريق «أكاكوس»

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعرض أطقم إطفاء إلى إطلاق نار من أسلحة ثقيلة، خلال محاولتهم السيطرة على حريق مبنى إدارة شركة أكاكوس للعمليات النفطية بطريق المطار في طرابلس، الأربعاء الماضي.

وقالت المؤسسة إن المبنى تعرض إلى أضرار مادية بالغة بعد سقوط قذائف هاون عليه، التي تسببت في اشتعال حريق بالطوابق العلوية المخصصة لأرشيف الموارد المالية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ونوهت بأن هيئة السلامة الوطنية وفرق الإطفاء وفرقة الحماية بالمبنى تمكنوا من التعامل مع الحريق، رغم استهدافهم بنيران الأسلحة الثقيلة.

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ودان رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله الحادث، منوها بأنه لم يصب أحد من رجال الإطفاء بأذى، وقد تمكنوا من السيطرة على الحريق.

وتابع: «استهداف موظفينا أو أيّ مدني هو أمر لا يمكن السكوت عنه أبدا»، مطالبا الجهات المحلية والدولية بأخذ خطوات جدية لوقف الاقتتال فورا حفاظا على أرواح العاملين ولحماية المنشآت النفطية، التي تمثل ممتلكات الشعب الليبي.

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