أزمة الوقود في صبراتة على طاولة النقاش

بحث المجلس البلدي صبراتة مع مديري محطات الوقود والمعنيين بذلك سير آلية توزيع الوقود التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة.

وناقش الحضور في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس مواضيع عدة بالإضافة إلى المشاكل والعراقيل التي من شأنها عرقلة تنفيذ آلية التوزيع لدى أصحاب المحطات إلى جانب تطرقهم إلى سبل توزيع الوقود بالبطاقات وتشكيل لجنة لمتابعة بعض المحطات المتوقفة داخل نطاق البلدية، وحضر الاجتماع عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني ووكيل الديوان أبوبكر التومي إضافة إلى مندوب عن غرفة عمليات صبراتة العميد امحمد محفوض ومراقب الاقتصاد خالد الفتحلي وبحضور العقيد نجمي فرح مندوبا عن مديرية أمن صبراتة .

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