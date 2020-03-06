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أزمة الوقود في صبراتة على طاولة النقاش

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث المجلس البلدي صبراتة مع مديري محطات الوقود والمعنيين بذلك سير آلية توزيع الوقود التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سابقة.

وناقش الحضور في الاجتماع الذي عقد يوم الخميس مواضيع عدة بالإضافة إلى المشاكل والعراقيل التي من شأنها عرقلة تنفيذ آلية التوزيع لدى أصحاب المحطات إلى جانب تطرقهم إلى سبل توزيع الوقود بالبطاقات وتشكيل لجنة لمتابعة بعض المحطات المتوقفة داخل نطاق البلدية، وحضر الاجتماع عميد بلدية صبراتة مفتاح البريشني ووكيل الديوان أبوبكر التومي إضافة إلى مندوب عن غرفة عمليات صبراتة العميد امحمد محفوض ومراقب الاقتصاد خالد الفتحلي وبحضور العقيد نجمي فرح مندوبا عن مديرية أمن صبراتة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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