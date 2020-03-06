أمطار ومنخفض جديد غداً بهذه المناطق.. الارصاد توضح توقعات الأحوال الجوية

توقع خبراء الارصاد في المركز الوطني للارصاد الجوية أن تشهد الاجواء ارتفاع في درجات الحرارة على اغلب مناطق ليبيا مع وجود رياح نشطة إلى قوية هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي وخاصة المناطق الوسطى.

ومن المتوقع بحسب نشرة جوية صادرة عن المركز، ان تتأثر مناطق الشمال الغربي يوم غدا السبت بامتداد لمنخفض علوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وسقوط أمطار متفرقة مصحوبة بسحب رعدية تشمل أغلب مناطق الشمال الغربي (المناطق الساحلية ومناطق الجبل الغربي) وتتحول تدريجيا ناحية الشمال الشرقي بداية من يوم الاحد .

وبحسب النشرة فتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم مابين (22 – 31 ) مْ على مناطق الشمال و مابين ( 24 – 32) مْ على مناطق الوسط والجنوب ، بينما لا تتجاوز ( 17 )مْ على مرتفعات الجبل الاخضر وتسجل إنخفاض ملحوض يوم الغد على مناطق شمال غرب ليبيا ونتوقعها أن تسجل مابين (15 –20 ) مْ .

تحذيرات بحرية

وحذر المركز الصيادين من ريح شلوق الى باش قوي على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعته مابين (25-30) عقدة.

كما حذر المركز من ريح شلوق الى باش قوي على الساحل سرت تصل سرعته مابين (25-30) عقدة.

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