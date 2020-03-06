حملة صيانة بمطار بني وليد المدني

قام موظفو مطار بني وليد المدني بحملة نظافة وصيانة وإزالة للمعوقات بمهبط المطار وعدد من المرافق داخله.

وقال مدير عام المطار “رمضان احميد”، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن الحملة جاءت بعد الاعتماد النهائي لموظفي المطار، مضيفا: “نسعي من خلالها إلى بث روح التعاون والاجتهاد والمحافظة على مرافق المطار”

وذكر احميد أن المطار وبعد اعتماد موظفيه الجدد من قبل مصلحة الطيران بالحكومة الليبية البالغ عددهم 63 موظف نسعى من خلالهم إلى الانتهاء من الترتيبات النهائية لافتتاحه بعد وصول المكاتب الإدارية واحتياجات العمل اللوجستية

وأكد احميد أن العمل بالمطار سيحدد من قبل مصلحة المطارات بالحكومة الليبية بعد استكمال كافة الترتيبات للبدء الفعلي لتسيير الرحلات الداخلية.