الجيش الوطني يحشد لردع قوات الوفاق

تخيم نذر الحرب على طرابلس من جديد، في ظل ارتفاع وتيرة الاستعدادات، والدفع بالتعزيزات من قبل قوات الوفاق، ما يقابله الجيش الوطني الليبي بإحكام تمركزاته، وتجهيز قواته لإتمام معركة الحسم.

نشرت عمليات الإعلام الحربي مشاهد مصورة من تحركات الكتيبة 188 مشاة التابعة للجيش الوطني في محاور الخلة و السدرة، مضيفةً أن قوات الجيش بإنتظار أوامر التقدم لنقاط جديدة.

وأكّد الجيش الوطني الليبي، أن قواته تصدت لهجوم شنته قوات الوفاق في منطقة عمارات العزيزية، بمحاور القتال في طرابلس، بعد خرق المسلحين لهدنة وقف إطلاق النار.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، والناطق باسم غرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب، في تصريحات لـ«البيان الإماراتية»، إنّ المجموعات المسلحة تستعد منذ فترة، لتنفيذ هجوم على مواقع تمركزات الجيش، وخرق الهدنة، تنفيذاً لأوامر تركية، اعتقاداً منها أنّها قادرة على إبعاد الجيش الوطني من مواقعه الحالية، بما يخدم حكومة الوفاق، وجماعة الإخوان، في أي مفاوضات مستقبلية.

وأوضح المحجوب، أنّ الجيش الوطني يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادراً على التصدي لأي هجوم، بل ويحقق الانتصار الكبير، بتحرير العاصمة وطرد المجموعات المسلحة والمرتزقة، لافتاً إلى أنّ التحشيد التركي في طرابلس، أثبت فشله، وهو ما يتبين من خسائره في الأرواح والعتاد.

وأردف أن غرفة العمليات التركية في طرابلس، سعت في مناسبات عدة، إلى خرق الهدنة، من خلال إطلاقها لطائرات مسيرة، لاستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش، لكن دفاعاتنا أسقطت 12 طائرة منها، كما تم تدمير الدفاعات الجوية التي نصبها الأتراك في قاعدة معيتيقة بالكامل، بهدف استهداف طيران الجيش.

وأعلنت غرفة عمليات أجدابيا، أنّ وحدات الجيش، حققت تقدمات وتمركزات جديدة في عدة نقاط في محور عين زارة، مشيرة إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمجموعات المسلحة، وتدمير عدد كبير من الآليات والمدرعات التابعة لها. وتمكّنت مدفعية الجيش الوطني متمثلة في الكتيبة 128، من استهداف تجمع للمرتزقة، بعد محاولتهم الفاشلة استعادة مواقعهم السابقة، التي سيطرت عليها وحدات الجيش، وتكبيدهم خسائر فادحة.

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، قد أعلن أنّ قوات الوفاق تحاول تنفيذ عمل إرهابي كبير ضد الجيش الوطني حول طرابلس، مشيراً إلى أنّ الجيش نفّذ ضربات استباقية جنوب شرقي غريان والعزيزية والهيرة، لمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ مخططاتها، وأنّ الرئيس التركي رجب أردوغان، يسعى للحصول على دعم دولي للعملية الإرهابية التي يقودها في طرابلس.

وأكد المسماري، أنّ الساعات القادمة ستكون حاسمة في كل قطاعات العمليات العسكرية في المنطقة الغربية، لافتاً إلى أنّ تحشيدات كبيرة لقوات الوفاق في منطقة الهيرة والعزيزية جنوب غربي طرابلس.

وبدأت القيادة العامة للقوات المسلحة فرض حالة من السرية التامة على مواقعها وتمركزاتها في طرابلس، وسط توقعات بتجدد القتال مع قوات الوفاق، ما دفع الجيش الليبي لمنع دخول وسائل الإعلام والمراسلين إلى أيا من المناطق التي تسيطر عليها القوات.

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