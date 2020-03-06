تعاون دولي يكتب الفصل الأخير من قصة الإرهابي “أبو عياض التونسي”

أخبار ليبيا24

منذ أن ظهرت التنظيمات الإرهابية أصبح هناك تعاون دولي ضد هذه التنظيمات عدوة الإنسانية بملاحقة عناصرها وتجفيف منابع تمويلها.

وبعد ظهور تنظيم القاعدة تمت مطاردة كل قادته وعناصره وشنت عليه حروب في دول عدة، حتى تم القضاء على التنظيم وتقليل خطره إلى حد كبير.

اختبأ عناصر هذه التنظيمات في كثير من الدول خوفا من الملاحقة والمطاردة ومكث بعضهم في الدول الأفريقية بعد أن تشعب التنظيم إلى عدة فروع ومسميات جديدة.

وبعد اندلاع الثورة في ليبيا استعان الإرهابيون ببعض قيادات الإرهاب الذين قدموا إلى البلاد بعد أن ظنوا أنه بإمكانهم البقاء وفرض إرهابهم على الليبيين.

وما أن كشر هؤلاء الإرهابيين عن أنيابهم حتى وجدوا المقاومة الشعبية مدعومة بالجيش الليبي الذي أعلن الحرب عليهم في 2014 وشهدت مدن بنغازي ودرنة وسرت والجنوب الليبي معارك طاحنة ضد الإرهابيين حتى تم تطهيرها منهم.

من بين الإرهابيين التابعين لتنظيم القاعدة الإرهابي القيادي الشهير بـ “أبو عياض التونسي” وهو أحد مؤسسي تنظيم “أنصار الشريعة” في تونس.

تواجد الإرهابي سيف الله بن حسين تونسي الجنسية 55 عاما الشهير بـ “أبو عياض التونسي” في ليبيا خلال فترة سيطرتهم على أجزاء من المدينة، وظهر ينعي زعيم أنصار الشريعة في بنغازي محمد الزهاوي بعد مقتله خلال المعارك ضد القوات المسلحة في بنغازي.



أعلن تنظdم القاعدة الإرهابي مؤخرًا في إصدار صوتي عن مقتل أبوعياض خلال غارة فرنسية على قرية “تمبكتو” في مالي، بعد أن تضاربت الأنباء حول مقتله حيث كان آخر ظهور له في بنغازي ليبيا عام 2014.

وأقام الإرهابي التونسي في لندن خلال التسعينات من القرن الماضي، وانتقل إلى أفغانستان والتقى بن لادن قبل أن يعتقل في تركيا عام 2003.

تم تسليم أبوعياض التونسي إلى السلطات التونسية وحكم عليه بالسجن 43 سنة، إلا أنه تمكن من الفرار إلى ليبيا عقب خلع الرئيس التونسي زين العابدين بن على عام 2011.

ووفقا لتقارير صحفية، فقد أبلغت المخابرات الإيطالية في فبراير من العام الماضي نظيرتها الفرنسية بمعلومات دقيقة عن تحركات “أبو عياض التونسي”، وأعلن مقتله الخميس 27 فبراير2020 بالتزامن مع إعلان فرنسا مقتل الإرهابي الجزائري “يحيى أبو الهمام”.

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