النعاس: حفتر مجرد نموذج آخر للسيسي والقذافي.. وإتفاقية الرئاسي العسكرية مع تركيا قانونية

ليبيا – قالت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يرأسه محمد المقريف فيروز النعاس إن التحالف الجديد الذي قامت به الأحزاب الليبية هو لمواجهة خطر انهيار الدولة المدنية خاصة إذا سيطر حفتر (القائد العام للقوات المسلحة)على طرابلس سيعود بالبلاد الى الدولة العسكرية.

النعاس وفق تصريحات للصحافة الإيطالية نقلتها شبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس أضافت:” في ظل وجود حفتر لن نكون قادرين على إجراء انتخابات وأننا نخشى إذا حدثت أن تكون مزيفة كما يحدث في مصر وسيكون حفتر مجرد نموذج آخر للسيسي والقذافي”،مشيرة إلى أن في خطتهم لجمع كل الليبيين والمجال مفتوح لجميع الأشخاص المؤمنين بالدولة المدنية وليس العسكرية.

وعلقت النعاس على الاتفاقية بين الرئاسي وتركيا في الجانب العسكري والأمني أنه بحسب الاتفاق السياسي تعد هذه الصفقة قانونية لأن حكومة الوفاق هي المعترف بها شرعيا ودوليا ويسمح لها بعقد اتفاقيات على حد زعمها ، مضيفةً:” ولكن ما يفعله حفتر هو غير قانوني والمنصب الذي يشغله لا يعترف به يتلقى دعما من الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والأردن”بحسب زعمها.

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