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النعاس: حفتر مجرد نموذج آخر للسيسي والقذافي.. وإتفاقية الرئاسي العسكرية مع تركيا قانونية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قالت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يرأسه محمد المقريف فيروز النعاس إن التحالف الجديد الذي قامت به الأحزاب الليبية هو لمواجهة خطر انهيار الدولة المدنية خاصة إذا سيطر حفتر (القائد العام للقوات المسلحة)على طرابلس سيعود بالبلاد الى الدولة العسكرية.

النعاس وفق تصريحات للصحافة الإيطالية نقلتها شبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة و البناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس أضافت:” في ظل وجود حفتر لن نكون قادرين على إجراء انتخابات وأننا نخشى إذا حدثت أن تكون مزيفة كما يحدث في مصر وسيكون حفتر مجرد نموذج آخر للسيسي والقذافي”،مشيرة إلى أن في خطتهم لجمع كل الليبيين والمجال مفتوح لجميع الأشخاص المؤمنين بالدولة المدنية وليس العسكرية.

وعلقت النعاس على الاتفاقية بين الرئاسي وتركيا في الجانب العسكري والأمني أنه بحسب الاتفاق السياسي تعد هذه الصفقة قانونية لأن حكومة الوفاق هي المعترف بها شرعيا ودوليا ويسمح لها بعقد اتفاقيات على حد زعمها ، مضيفةً:” ولكن ما يفعله حفتر هو غير قانوني والمنصب الذي يشغله لا يعترف به يتلقى دعما من الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والأردن”بحسب زعمها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • مصح وجهك إما صفاقه بعد هكي لم أري فحفتر قائد جيش ليبيا بتكليف من مجلس النواب الذي هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا والذي أختاره الليبيين وحكومة الفرقاطه هي التي تفتقد للشرعيه الوطنيه الليبيه خلينا من كون وزراءها عملاء أختيروا بعنايه من مندوب أمم المستعمر القديم المدعو ليون فالكل يذكر القصاصه التي أخرجها من جيبه وبها اسماء وزراء حكومة العملاء الذين يعينهم ليون للحفاظ علي مصالح الغرب الأستعماري في ليبيا وهذه عادة الأمم المتحده المملوكه للدوله الاستعماريه الكبري كلما اردت تعيين حاكم او تنصيب عميل لها في بلد ما تبحث عمن يحمل جنسية تلك البلد ولكن جذوره لا تعود لها حتي لا ينحاز للوطن ويمقت الاستعمار فقد رأينا في العراق قد آتوا بالايراني احمد الجلبي التي تنطق في العراق الشلبي ونصبوه راعيا وحارسا علي مصالح الغرب الاستعماري في العراق وقد رأيناهم قد آتوا في ليبيا بالتركي فائز مصطفي آغا ولقد أبدع في العماله للغرب وزاحمه في العماله للغرب التركي الآخر فتحي باشا آغا الذي تقدم للامريكان بطلب ارجوكم اقبلوني عميل برتبه وزير وكرم مني تعالوا وخذوا قاعده عسكريه امريكيه في ليبيا

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