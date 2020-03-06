أبو الغيط لـ غوتيريس: نأمل إختيار شخصية عربية أخرى متميزة خلفاً لسلامة

ليبيا – ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس آخر تطورات الأزمة الليبية وخاصة في أعقاب الطلب الذي تقدم به المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة لإعفائه من منصبه يوم الاثنين الماضي.

الجامعة العربية وفي بياناً لها اليوم الجمعة قالت إن أبو الغيط نقل لغوتيريس في اتصال هاتفي جرى بينهما خالص تقديره لغسان سلامة على الدور المهم الذي اضطلع به وإخلاصه في خدمة جهود السلام والاستقرار في ليبيا طوال فترة عمله وتأكيده حرص الجامعة العربية على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لحلحلة الأزمة الليبية ومساندة كل جهد يرمي إلى إيقاف العمليات العسكرية الدائرة ومرافقة الأطراف الليبية في مسارات الحوار الأمنية والسياسية والاقتصادية التي انطلقت في أعقاب قمة برلين.

وأشار البيان إلى أن أبو الغيط أطلع السكرتير العام على نتائج الاجتماع الأخير لمجلس الجامعة العربية الذي عقد على المستوى الوزاري يوم الأربعاء الماضي والذي صدر عنه قراراً يتضمن التزاما من الدول العربية بالعمل من خلال الجامعة كي تضطلع بدورها الأساسي وبشكل أكثر فعالية من أجل تسوية الأزمة الليبية عبر تعزيز آليات التعاون مع الأمم المتحدة ومواصلة التنسيق مع الشركاء الآخرين المعنيين بالشأن الليبي.

وعبر أبو الغيط وفقًا للبيان الصادر عن الجامعة العربية للسكرتير العام للأمم المتحدة عن ثقته في اختيار شخصية عربية أخرى متميزة خلفاً لغسان سلامة لقيادة البعثة الأممية في ليبيا وتكون على دراية بالطبيعة المعقدة للصراع الليبي وتركيبة المجتمع الليبي والأبعاد العربية المتعددة ذات الصلة بالوضع في البلاد.

ونوّه البيان بترحيب غوتيريش بالتزام الجامعة العربية الثابت بتسوية الأزمة الليبية وحرصها على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة في هذا الاتجاه وتأكيده على أن الأمم المتحدة ستستمر في البناء على الجهود التي أطلقها غسان سلامة على كافة مسارات الحوار الليبية.

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