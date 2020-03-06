مدينة هون تحتفي بفنونها وتراثها

أقيم بمسرح مدرسة عبد الله الهوني الثانوية للبنين بهون أمسية ثقافية تحت عنوان “حديث الأربعاء” بمعية الباحث في الموروث الشعبي الأستاذ “أحمد عبد السلام بركوس والذي تحدث فيها عن مدينة هون القديمة وبالأخص مقتنياتها الشعبية والتراثية في مختلف المجالات سواء المقتنيات الزراعية أو الحرفية أو الصناعية بإشراف اللجنة الثقافية بنادي الإخاء.

كما تطرق الحاضرون إلى التشييد والعمارة والفنون والحياكة والتطريز والدباغة وتاريخ كل ذلك في المدينة، وأشهر من كان يقوم ويجيد معظم هذه الأعمال ويتقنها وكذلك من اشتهر بها ليتفاعل المهتمون مع المحاضِر بشكل كبير.

وأوصى الحاضرون بضرورة تبنى إحدى المؤسسات بالمدينة إقامة ورش ودورات خاصة حول عديد الحرف الصناعية والحرفية التقليدية التي كانت المدينة تشتهر بها، سواء تلك التي يستخدم فيها الجلد بأنواعه أو الخشب والسعفيات والفضة والحرير للمحافظة عليها من الاندثار لأنها جزء لا يتجزأ من الهوية الليبية.

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