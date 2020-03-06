وزير الدفاع الإيطالي يبحث مع بوريل وستولتنبرج عملية “إيرين” الجديدة لتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا

ليبيا – شارك وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني على مدى يومين في مناقشات ضمن الاجتماع الوزاري غير الرسمي حول الأهداف الأمنية والدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في زغرب برئاسة الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وبحضور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية كان هناك العديد من جلسات العمل على جدول الأعمال بما في ذلك الأولويات التشغيلية مع التركيز على الأزمة في ليبيا والعملية البحرية الجديدة” إيرين” والتي ستحل محل صوفيا للمساعدة في تنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي على إيجابية العمل الذي أنجزته بلاده من خلال قيادة العملية صوفيا من أجل عدم تبديد ثروة كبيرة من التجارب التي اكتسبناها فيما يقرب من 5 سنوات مع إجراء العملية.

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