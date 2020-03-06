تعزيز الغطاء النباتي ضمن أولويات كشافة الجفرة

نظم قطاع خدمة وتنمية المجتمع بمفوضية الجفرة للكشافة والمرشدات محاضرة حول أهمية الغطاء النباتي وكيفية إنجاح حملات التشجير وذلك تنفيذا لخطته السنوية واستعدادا للمشاركة والمساهمة في حملة التشجير على مستوى مدن بلدية الجفرة.

ووضحت خلال المحاضرة التي ألقتها الدكتورة خديجة سليمان محمد الكثير من النقاط المهمة في هذا الجانب وأجابت عن جميع الأسئلة والاستفسارات التي تلقتها من الحضور الذي تمثل في كشافي المفوضية والجوالة والقادة بالإضافة إلى عدد من رواد الحركة الكشفية بمنطقة الجفرة

وفي ختام المحاضرة تم تكريم الدكتورة المحاضرة وتقديم شهادة شكر عرفانا من المفوضية لتعاونها وإسهامها البارز في إنجاح العديد من المحاضرات والندوات وورش العمل التي تشرف عليها مفوضية كشاف ومرشدات بلدية الجفرة.

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