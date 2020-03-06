مداهمة منزل يبيع وجبات فاسدة لأحد المطاعم بزليتن‎

قامت وحدة الدعم والدوريات بزليطن اثر تلقيها بلاغ من أحد المواطنين أفاد بوجود عمالة وافدة تقوم بتجهيز وجبات من ( الكبدة واللحوم الفاسدة ) لأحد المطاعم في المدينة بمداهمة البيت والتحفظ على موجوداته .

وقال المكتب الاعلامي للدعم المركزي بزليطن بأن عملية التفتيش كشفت عن وجود عمالة وافدة تقوم بتحضير وتتبيل اللحوم والكبدة لغرض بيعها لأحد المطاعم ، كما لوحظ وجود قمامة وروائح كريهة داخل المنزل مع وجود لحوم فاسدة تنبعث منها روائح غير طبيعية داخل الثلاجة .وأضاف بأنه عليه تم ضبط عدد 4 من العمالة الوافدة بدون أوراق ثبوتية او شهائد صحية وكذلك تم ضبط ما وجد من هذه اللحوم واحالتها الى المركز المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك .