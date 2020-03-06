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مداهمة منزل يبيع وجبات فاسدة لأحد المطاعم بزليتن‎

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قامت وحدة الدعم والدوريات بزليطن اثر تلقيها بلاغ من أحد المواطنين أفاد بوجود عمالة وافدة تقوم بتجهيز وجبات من ( الكبدة واللحوم الفاسدة ) لأحد المطاعم في المدينة بمداهمة البيت والتحفظ على موجوداته .

   وقال المكتب الاعلامي للدعم المركزي بزليطن بأن عملية التفتيش كشفت عن وجود عمالة وافدة تقوم بتحضير وتتبيل اللحوم والكبدة لغرض بيعها لأحد المطاعم  ، كما لوحظ وجود قمامة وروائح  كريهة داخل المنزل مع وجود لحوم فاسدة تنبعث منها روائح غير طبيعية داخل الثلاجة .وأضاف بأنه عليه تم ضبط عدد 4 من العمالة الوافدة بدون أوراق ثبوتية او شهائد صحية وكذلك تم ضبط ما وجد من هذه اللحوم واحالتها الى المركز المختص  لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك .

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عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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