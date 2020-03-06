ارتفاع “محلوظ” في أسعار العملات بالسوق الموازي

ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في بشكل ملحوظ في ختام تداولات الأسبوع في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار ب4.54 دينار في مدينتي طرابلس وزليتن، فيما قفز سعر صرف اليورو إلى 5.00 دينار، وصعد الجنية الاسترليني إلى 4.75 دينار.

وبالتزامن مع استقرار العملات قفز سعر الذهب كسر عيار 18 إلى 170 دينارا للغرام الواحد في حين استقرت العملات الأخرى حيث تداول التجار الليرة التركية عند 0.720 قرشا، فيما تم تداول الدينار التونسي عند 1.570 دينار، أما الجنيه المصري فقد ظل سعره عند 0.280 قرشا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية