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أبو الغيط يؤكد على دور الجامعة العربية في حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة الكامل على مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ومرافقة الأطراف في مسارات الحوار الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأعرب أبو الغيط خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، عن أمله في أن يتم اختيار شخصية عربية أخرى خلفا لغسان سلامة لقيادة البعثة الأممية في ليبيا، حيث أكد غوتيريش على أن المبعوث الجديد الذي سيختاره سيعول كثيرا على الدور الأساسي للجامعة ودولها الأعضاء في العمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية متكاملة ودائمة للوضع في البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • كما قال المدعو أبوالغيط من قبل فلنسمي الأشياء بمسمياتها :
    لا تستطيع الجامعة العربية اتخاذ اي موقف اتجاه ليبيا او محاولة تعيين عملاء مأجورين لدول حكوماتها قامت بحراءم حرب وتورطت في استهداف ألموسسات المدنية والأمنية –
    ثانيا – مصر لم يتم استهدافها مطلقا باي نوع من العمليات العسكرية التي استهدفت بها ليبيا من طرف دول أوروبية وبمساعدة مطلقة من دول في الجامعة العربية –
    ثالثا – العلاقات الدولية بين ليبيا والدول الاخرى سواء الافريقية او الدول الصناعية ليست مبنية على علاقتها بقرارات مجلس الجامعة العربية.
    رابعا – التجاوزات المصرية التي حصلت في ليبيا ودعم الاٍرهاب والتشبيع وغيرها من المذاهب الاخرى من أطراف تم طردهم حتى من الامن المصري والدول المنكوبة وتوظفهم قطر لمصالحها لن يكون لهم اي تأثير على علاقة ليبيا باي دول اخرى وخاصة في الجانب الوظيفي والامني والدوبلوماسي.
    خامسا – توجد دول يوجد فيها أزمات اكبر من المشكل الليبي البسيط ولها تأثير على الراي العام وربما تعتبر سرطان يستشرًي داخل الدول العربية رويدا رويدا حتى يصبح في حالات المتأخرة ويصعب معالجته بسبب الاهمال والتعنت والاصرار على الحنث العظيم . والشعوب الموءمنة بعقاءدها تحتاج لبراهين لكي لا تصبح في أمان من تقلبات الاّراء وتغييب الحقاءق .وغياب العدالة – ولا تستطيع هذه الشعوب الوثوق بمجالس المواءد التي تعقد فيها الصفقات نيابة عن الشعب الذي يعيش الموقف بتباث.

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