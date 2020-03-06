أبو الغيط يؤكد على دور الجامعة العربية في حل الأزمة الليبية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة الكامل على مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية ومرافقة الأطراف في مسارات الحوار الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأعرب أبو الغيط خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، عن أمله في أن يتم اختيار شخصية عربية أخرى خلفا لغسان سلامة لقيادة البعثة الأممية في ليبيا، حيث أكد غوتيريش على أن المبعوث الجديد الذي سيختاره سيعول كثيرا على الدور الأساسي للجامعة ودولها الأعضاء في العمل مع الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية متكاملة ودائمة للوضع في البلاد.

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