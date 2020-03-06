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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 March, 2020

كلف مشائخ القبائل الليبية خلال اجتماعهم أمس بمنطقة هراوة، الشيخ صالح الفاندي برئاسة المجلس الأعلى لأعيان ومشائخ وحكماء ليبيا.

وقال الفاندي في تصريح صحفي ،إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة ترهونة والذي ضم كافة مشايخ وأعيان القبائل الليبية ،مشيرا أن أي اجتماع يعقد خارج هذا المجلس أو عن طريق قبائل لم تحضر اجتماع ترهونة الأخير فإنه لا يمثل القبائل الليبية، وإنما يمثل الأشخاص المجتمعة فحسب.

و كان مجلس القبائل الليبية عقد أمس بمنطقة هراوة اجتماعه الأول لتأسيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية على مستوى ليبيا، حيث أكد المجلس تأييده ودعمه للجيش الوطني ومجلس النواب لقيادة المرحلة القادمة في البلاد.