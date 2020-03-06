أسعار النفط ضحية جديدة لفيروس كورونا

العنوان_ليبيا

هبطت أسعار النفط العالمية اليوم الجمعة بنسبة 1% بالتزامن مع ازدياد القلق تجاه تراجع الطلب على الخام والنمو الاقتصادي إثر تفشي الفيروس التاجي كورونا في الوقت الذي لم يتوصل المنتجين من خارج أوبك إلى اتفاق بعد على مزيد من خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي في افتتاح جلسة اليوم انخفاضا بمقدار 49 سنتا إلى 49.50 دولار للبرميل، وبالمقابل انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا ليسجل 45.44 دولار للبرميل.

ومن جهتها حثت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يوم الخميس على خفض الإنتاج مع حلفائها بالمجموعة المسماة أوبك+ بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا إضافية حتى نهاية 2020 الجاري ومن المقرر أن تجتمع أوبك بلس اليوم الجمعة في فيينا.