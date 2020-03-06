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تونس.. هل تصمد حكومة الفخفاخ أمام التحديات والخلافات؟

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

تتناول هذه الحلقة من النقاش المغاربي حصول حكومة إلياس الفخفاخ على ثقة البرلمان التونسي، ثم تتطرق للمشاورات السياسية الليبية في جنيف بدون مشاركة طرفي النزاع. ثم تتوقف عند قدرة المنظومة الصحية المغاربية لمواجهة فيروس كورونا.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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