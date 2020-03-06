البحث الجنائي يلقي القبض على مروجي مخدرات بمنطقة الوحيشي

كشف قسم البحث الجنائي بنغازي عن تلقيه معلومات وبلاغات وشكاوى مستمرة في منطقة الوحيشي، عن قيام مجموعة من سكان المنطقة بترويج المواد المخدرة والأقراص المهلوسة وبشكل علني.

المكتب الإعلامي لقسم البحث الجنائي أوضح أن أعضاء القسم تحركوا بعد تلقيهم البلاغ، حيث داهمت دورياتهم الأمنية المنطقة مساء الخميس، وتم ضبط مجموعة كبيرة من مروجي المخدرات والأقراص المهلوسة متلبسين بالاتجار بها.

وأكد القسم أن العملية تمت بنجاح بعد إعداد خطة محكمة لدخول المنطقة، كاشفا عن تعرض دورياتهم لوابل من الرصاص لمنع عملية القبض، إلا أنهم تمكنوا من ضبط الجناة والخروج من المنطقة دون أي إصابة لعناصر البحث الجنائي.

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