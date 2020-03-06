المحجوب : ماوجدناه من حفاوة في بني وليد يؤكد تأييدها للقوات المسلحة

وصف مدير ادارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية العميد خالد المحجوب استقباله في مدينة بني وليد ، التى قام بزيارتها الايام الماضية ، بأنه يؤكد بما لايدع مجالا للشك تأييد و حب أهالي المدينة للقوات المسلحة وهو ما انعكس في حفاوة وكرم الاستقبال

وقال العميد المحجوب في حديث خاص لبوابة افريقيا الاخبارية ” إن ما وجدناه من كرم في بني وليد هو من طباع اهلها وهو غير مستغرب ، وقد زرنا المطار وتحدثنا مع اخوتنا واهلنا واكدوا في بيانهم تمسكهم بالقوات المسلحة العربية الليبية ورفضهم المشاركة في اي حوار خارج الوطن ، والاجتماعات المشبوهة الممولة من قطر ، والدور الذي يلعبه الاخوان في تونس ، وأكدو تأييدهم مخرجات ترهونة ، فبني وليد هي من المناطق التي يتواجد بها صوت القوات المسلحة ”

وواصل العميد المحجوب حديثه قائلا ” الذين يحاولون تسويق اكاذيب واوهام حول بني وليد وهم من الاخوان نؤكد أن لاحقيقة لاقاويلهم فاكثر من 90 % من بني وليد هي مع الجيش وليبيا والوطن ، وهناك في كل منطقة من تم تجنيده من ضعاف النفوس ولكن الشعب الليبي مع الجيش واردنا من هذه الزيارة ان نؤكد رسالة وهي أن بني وليد من ضمن المدن والقبائل التي نعول عليها في المواجهة ، وبني وليد قدمت شهداء مع الكرامة وقوافل من المقاتلين في الجبهات المختلفة ولااحد يزايد على بني وليد”