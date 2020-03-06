“جامعة سرت” تمد يدها لمركز علاج الأورام

زار وفد من جامعة سرت مركز علاج الأورام بالبلدية وذلك للوقوف على النواقص التي يعاني منها وتقديم يد العون للقائمين على المكان

وترأس الوفد الزائر رئيس الجامعة رفقة الكاتب العام ووكيل الجامعة للشؤون العلمية والمسجل العام ومدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات وعدد من عمداء ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وكان في استقبالهم مدير الخدمات الصحية بالبلدية وأعضاء اللجنة التطوعية لاستكمال وصيانة مركز سرت لعلاج الأورام، حيث استمع الحاضرون لشروح وافية عبر عرض مرئي تم خلالها عرض أهم النتائج والإحصائيات التي قام بها المركز وتجهيزاته الحالية.

واختتمت الزيارة بعرض مرئي عن الهيكلية الهندسية الجديدة لمستشفى الأورام من ناحية التوسعة السريرة وإضافة مبان أخرى من عيادات ومختبرات تساهم في استقبال كل المرضى المترددين على المركز.

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