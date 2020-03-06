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“جامعة سرت” تمد يدها لمركز علاج الأورام

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار وفد من جامعة سرت مركز علاج الأورام بالبلدية وذلك للوقوف على النواقص التي يعاني منها وتقديم يد العون للقائمين على المكان

وترأس الوفد الزائر رئيس الجامعة رفقة الكاتب العام ووكيل الجامعة للشؤون العلمية والمسجل العام ومدير إدارة الشؤون الفنية والمشروعات وعدد من عمداء ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وكان في استقبالهم مدير الخدمات الصحية بالبلدية وأعضاء اللجنة التطوعية لاستكمال وصيانة مركز سرت لعلاج الأورام، حيث استمع الحاضرون لشروح وافية عبر عرض مرئي تم خلالها عرض أهم النتائج والإحصائيات التي قام بها المركز وتجهيزاته الحالية.

واختتمت الزيارة بعرض مرئي عن الهيكلية الهندسية الجديدة لمستشفى الأورام من ناحية التوسعة السريرة وإضافة مبان أخرى من عيادات ومختبرات تساهم في استقبال كل المرضى المترددين على المركز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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