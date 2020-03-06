بينها مليشيات مدينته..اخليل يصف وضع العاصمة وفوضى المليشيات

منذ سنوات وتعاني العاصمة الليبية طرابلس وضعًا صعبًا نتيجة سيطرة المليشيات المسلحة على المدينة ومقدرات الدولة وميزانيات الوزارات وابتزاز المسؤولين والحصول على الاعتماد وممارسة الأفعال الإجرامية المختلفة.

ورغم محاولات حكومة الوفاق وعدد من المسؤولين والإعلاميين والنشطاء عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نفي هذا الأمر وإنكاره ورفضه او على الأقل التقليل من أهميته إلا أن سيطرة المليشيات على طرابلس أمر معلوم لدى الجميع ولا يمكن إثبات عكسه.

وحاول آمر مايعرف بسلاح المدفعية التابع لقوات مدينة مصراتة عقيد فرج اخليل وصف الوضع في العاصمة طرابلس من سيطرة المليشيات المتعددة بينها مليشيات مدينته التي ارتكبت مجزرة في حق المدنيين الذين طالبوها بالخروج من المدينة.

ويقول اخليل في منشور على صفحته هلى “فيسبوك” :”مقرات ومراكز وسرايا الأمن المركزي بطرابلس أصبحت مثل محل البقاله كل 10 متر تجد مقر وألوان اسلاك شائكة ومناظر مقرفة كل هذه التقسيمات بمربعات داخل العاصمة طرابلس”.

وتابع آمر سلاح المدفعية :”لأجل إثبات وجود سيطرة مليشيات معينة على مربعات العاصمة بالداخل ورسالة تقول نحن هنا موجودين وممنوع اقتراب أي جهة أمنية نظامية أو غيرها سواء شرطة أو جيش”.

ويضيف اخليل :”إذا حاولت الاقتراب عندها تعرض نفسك للسؤوال التافه أين التبعية، وإذا كنت تتبع جهة نظامية سواء شرطة أو جيش فأنت قد تكون مستهدف وسيارتك كذلك التي تتبع الدولة بأي عذر ويتم حجزها وإزالة لونها للون مليشيا الدعم أو غيرها”.

واستطرد آمر سلاح المدفعية قائلا:”إذا كنت تتبع مليشيا أخرى فذلك على حسب الجهة والمنطقة من الشعارات إذا كانت قوية فأنت محمي كالجواز الأمريكي في شوارع طرابلس برا وجوا وبحراز، وإذا كنت تتبع مليشيا ضعيفة فأنت في خبر كان”.

وقال اخليل “:هذه حقيقة 80% من مليشيات الدعم المركزي التي تحتاج إعادة تنظيم من مدير الإدارة العامة للدعم المركزي الذي لا حول له ولا قوة يعطي الأختام والشرعية مثل الخبز”.

ويواصل في منشوره :”هل تعلم أن مدير إدارة الدعم المركزي إذا احتاج أحد مدراء الفروع أو المراكز التي من المفترض انها تحت إمرته فهو يحتاج إذن مسبق لذلك من مدير الفرع أو المكتب لمقابلته لأنه مليشياوي كبير يمتلك من مسدس إلى دبابة”.

وأبدى آمر سلاح المدفعية استغرابه قائلا :”سلاح أن الأمن المركزي دبابات، وأعداد الأمن المركزي بطرابلس لكل ثلاث مواطنين بطرابلس فرد امن مركزي وبدون تدريب، بل حتى الأعور والمبتورة يده تجده ضابط وبرتبة عالية”.

ويضيف :”والأمر من ذلك أن هذه المربعات بطرابلس التي تسيطر عليها مليشيات معينة أنشأت عديد الأجهزة المماثلة، وحدات جيش لديهم في كل مليشيا، ومشاة إلى المدفعية ومكافحة الإرهاب والحرس البلدي والتحري كلها ضمن صفوف المليشيات مايعني “كوكتيل”، وكلها تدعي الشرعية”..

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