ختام ناجح لبطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم

أخبار ليبيا24
اختتمت في قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية منافسات بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل القاعات سيدات ورجال وناشئات وناشئين .
وجاءت نتائج الجولة الثانية والختامية من فئة القوس المنحني رجال RM على النحو التالي
-الترتيب الأول صبري منصور شنيبة نادي سيدي سليم -الترتيب الثاني مجدي أبورقيبة نادي الأهلي طرابلس.
-الترتيب الثالث مهند المجريسي نادي الاتحاد الرياضي العسكري.
-الترتيب الرابع عبد الرؤوف شنيبة نادي سيدي سليم.
وجاءت نتائج فئة القوس المنحني ناشئين RCM
-الترتيب الأول عبد المالك ناصر ابوسعيدة نادي الخمس.
-الترتيب التاني عبد الماجد عبد المعطي اللافي نادي الريف.
-الترتيب التالث اشرف جمعة الفلو نادي المشعل.
-الترتيب الرابع الصادق محمد مرجان نادي اتحاد الخمس.
نتائج فئة القوس المنحني سيدات RW
-الترتيب الأول غزالة عبدالباسط الموهوب
-الترتيب الثاني أماني حسن فارس.
-الترتيب الثالث دنيا ناصر التاورغي.
الترتيب الرابع أمنة آدم الدرسي.
نتائج فئة القوس المنحني ناشئات RCW
-الترتيب الأول ابتهال عيسى قرواش.
-الترتيب التاني فرح عبد الحميد كريمة.
-الترتيب الثالث جمانة وليد سيالة.
-الترتيب الرابع ردينة علي أبو حامد.
وكانت مشاركة الراميات فئة الناشئات من مركز تدريب السيدات طرابلس الذي يشرف عليه الاتحاد الليبي للقوس والسهم.
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