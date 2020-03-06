ختام ناجح لبطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم

أخبار ليبيا24

اختتمت في قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية منافسات بطولة ليبيا للرماية بالقوس والسهم داخل القاعات سيدات ورجال وناشئات وناشئين .

وجاءت نتائج الجولة الثانية والختامية من فئة القوس المنحني رجال RM على النحو التالي

-الترتيب الأول صبري منصور شنيبة نادي سيدي سليم -الترتيب الثاني مجدي أبورقيبة نادي الأهلي طرابلس.

-الترتيب الثالث مهند المجريسي نادي الاتحاد الرياضي العسكري.

-الترتيب الرابع عبد الرؤوف شنيبة نادي سيدي سليم.

وجاءت نتائج فئة القوس المنحني ناشئين RCM

-الترتيب الأول عبد المالك ناصر ابوسعيدة نادي الخمس.

-الترتيب التاني عبد الماجد عبد المعطي اللافي نادي الريف.

-الترتيب التالث اشرف جمعة الفلو نادي المشعل.

-الترتيب الرابع الصادق محمد مرجان نادي اتحاد الخمس.

نتائج فئة القوس المنحني سيدات RW

-الترتيب الأول غزالة عبدالباسط الموهوب

-الترتيب الثاني أماني حسن فارس.

-الترتيب الثالث دنيا ناصر التاورغي.

الترتيب الرابع أمنة آدم الدرسي.

نتائج فئة القوس المنحني ناشئات RCW

-الترتيب الأول ابتهال عيسى قرواش.

-الترتيب التاني فرح عبد الحميد كريمة.

-الترتيب الثالث جمانة وليد سيالة.

-الترتيب الرابع ردينة علي أبو حامد.

وكانت مشاركة الراميات فئة الناشئات من مركز تدريب السيدات طرابلس الذي يشرف عليه الاتحاد الليبي للقوس والسهم.

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