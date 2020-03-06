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الحويج يلتقي نظيره المغربي لبحث التدخل التركي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أبرز القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وعُقِد اجتماع الوزيران المُطوّل بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المُقيمين بالخارج في الرباط.

وتطرق الاجتماع إلى العلاقات السياسية والأمنية بين ليبيا والمغرب، ومكافحة الإرهاب والعدوان التركي، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقاً.

وتسلّم الوزير المغربي في ختام الاجتماع رسالة من الحويج مُقدّمة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى ملك المغرب محمد السادس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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