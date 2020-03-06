الحويج يلتقي نظيره المغربي لبحث التدخل التركي

ناقش وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج مع نظيره المغربي ناصر بوريطة أبرز القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وعُقِد اجتماع الوزيران المُطوّل بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المُقيمين بالخارج في الرباط.

وتطرق الاجتماع إلى العلاقات السياسية والأمنية بين ليبيا والمغرب، ومكافحة الإرهاب والعدوان التركي، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقاً.

وتسلّم الوزير المغربي في ختام الاجتماع رسالة من الحويج مُقدّمة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى ملك المغرب محمد السادس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية