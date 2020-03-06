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الدباشي يكشف لـ218 حقيقة وجود مُرشّحين لخلافة سلامة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي إنه -حتى اللحظة – لا يوجد أية شخصية أو أسماء مرشحة لشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بعد طلب غسان سلامة إعفائه من مهامه.

وأوضح الدباشي في تصريحات لـ”218NEWS” بأن سلامة سيستمر في منصبه إلى حين إيجاد البديل مضيفاً أن الاستقالة جاءت بشكل مفاجئ ولم تكن الأمم المتحدة مستعدة لها.

كما بين مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة أن إيجاد شخصية بديلة لسلامة مسألة ستأخذ عدة أسابيع أو شهور لإيجاد من يقبل التعامل مع ملف ليبيا الذي وصفه بالحارق، ومن ثم الاتفاق عليه بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يا حيوان يا يهودي. انت انتهي دورك يا ذيوث. انتهي بعد ان قمت بدور الباكي يا فاسد لتدمر وطنا لا تستحق العيش فيه يا خسيس مازال عنك وجه و تقابل. اتفوووه علي زومتك اللي زي الزينقو. يا خنزير لو تحصلوا عليك حتشوف نهايتك لعنة الله عليك وعلي عيلة الدباشي اللي انت منهم الله لاتسامحك. حتي الامم المتحده ماعادش تقدر تمشي لها يا تيس. لانهم عرفوك خائن و رخيص

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  • عائلة طروم من أشرف العائلات وأزكاها وأعلاها مرتبة وخلق ويكفيها فخر أنها أنجبت السيد الكريم طاهر اللسان عفيف الشفاه صافي القلب نقي السريرة الأستاذ مجدي حياه الله وجزاه عنا خير الجزاء وأثابه ثواب الصالحين على مايقوم به من صلح وإصلاح ذات البين وتصميمه على قول الكلمة الطيبة والدفع بالتي هي أحسن هذا الرجل لابد أن تدرس تعليقاته المحترمة وتعبيراته الجميلة للأطفال في المدارس إلى الأمام أيها المحترم وحفظك الله من كل سوء

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