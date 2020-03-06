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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

06 March, 2020

عقد أجتماع موسع برئاسة عضو مجلس النواب عن دائرة سرت الدكتور حسن الزرقاء وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عامر سالم ورئيس المجلس التسييري بلدية زمزم أ. عبد النبى محمد والخبير الاقتصادى المكلف برابطة الخبراء الدكتور عمر الساعدى ومتابع المشروعات مهندس محمود الأسمر ومدير أدارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الأميل ومدير مكتب المشروعات بالبلدية م عمر السودانى وأمين سر المجلس يونس محمد على ،كما التحق بالاجتماع مدير مكتب العمل والتأهيل بسرت محمد الدروعى

واوضح مسؤول ادأرة الاعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل لبوابة افريقيا الاخبارية ،ان الأجتماع نوقش فية عدد من الملفات والموضوعات المهمة التى من شأنها تقدم خدمات لأهالى سرت وتوفر فرص عمل لابناء المدينة ومنها التأكيد على الاستعجال باتخاد الاجراءات بافتتاح مكاتب لشركتى المدار ولبييانا

كما نوقش ايضا المشاريع المستعجلة المزمع اقامتها وتنفيدها ضمن خطة بلدية سرت 2020 وفى مقدمتها مشاريع القطاعات التنفيدية وايضا مشروع تنفيد مسودع وخزانات للوقود وخط الغاز غرب سرت والاسراع بتفعيل ميناء سرت البحرى ومطار سرت الدولى بالاضافة الى مشاريع تنموية بسرت

كما كان هدا الاجتماع مناسبا لبحث ملف الباحثين عن العمل وفقا للمسجلين بمنظومة مكتب العمل بسرت البالغ عددهم 3500 باحث وباحثة . وتم الاتفاق على ان يتولى عضو مجلس النواب عن سرت ورئيس المجلس بمتابعة ملف الاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل مع وزير العمل بالحكومة الليبية ومجلس الوزارء حيت عن مدينة سرت لم تتحصل على اى تعينات مند عام 2006 تقريبا ،كما بحث المجتمعون المعوقات والمختنقات التى تواجة بلدية سرت فى كافة الميادين والعمل على تدليلها.