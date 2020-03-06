محكمة تركية تحجب موقعا غطى جنازة ضابط مخابرات تركي في ليبيا

العنوان_أنقرة

أصدرت إحدى المحاكم التركية اليوم الجمعة، قرارات بحجب موقع» اودا أي في ” الإخباري.

وأوضحت المحكمة أن قرار الحجب يرجع إلى انتهاك قانون ينظّم استخدام شبكة الإنترنت، وفقاً لمذكرة رسمية نشرها الموقع.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط أن قرار الحجب بسبب تغطية الموقع لجنازة ضابط مهارات تركيا قتل في ليبيا ضمن القواعد التي ارسلها الرئيس التركية أردوغان الى ليبيا بموجب اتفاقية أمنية وقعها مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

هذا وألقت الشرطة التركية القبض على رئيس قسم الأخبار في الموقع، باريش ترك أوغلو، والمراسلة به هوليا كيلينتش، في إسطنبول، بسبب تقرير عن جنازة ضابط استخبارات تركي تتردد أنه قُتل في ليبيا، حسبما ذكر الموقع.

وأفاد الموقع التركية بأن نائباً برلمانياً معارضاً هو مَن كشف النقاب عن هوية الضابط في وقت سابق، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتمت إحالة رئيس تحرير الموقع باريش بهلوان، إلى إحدى محاكم إسطنبول بناءً على طلب الادعاء، حسبما أوردته وكالة أنباء «الأناضول» التركية. وكان قد تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في وقت سابق.