وزير الدفاع الإيطالي يبحث مع بوريل وستولتنبرج العملية البحرية الجديدة قبالة ليبيا

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، على إيجابية العمل الذي أنجزته بلاده من خلال قيادة العملية صوفيا قرابة سواحل ليبيا، وعدم تبديد ثروة كبيرة من التجارب التي اكتسبتها إيطاليا.

جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشات الاجتماع الوزاري غير الرسمي حول الأهداف الأمنية والدفاعية ذات الأهمية الاستراتيجية، مع الممثل السامي للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحضور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية فقد ركزت المناقشات على الأزمة الليبية، والعملية البحرية الجديدة التي ستحل محل صوفيا للمساعدة في تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا.

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