محاضرة توعوية بحي الطيوري حول فيروس كورونا

نظمت جمعية الإسعاف والاستجابة السريعة للكوارث بسبها محاضرة توعوية حول فيروس كورونا، استهدفت عددا من ناشطات المجتمع المدني وربات البيوت في حي الطيوري، بالتعاون مع فريق الدعم النفسي والاجتماعي بسبها وجمعية تارتيت.

وتضمنت المحاضرة التعريف بالمرض وتاريخ ظهور الفيروس المسبب له وخريطة انتشاره في العالم، وكيفية الوقاية منه وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حوله.

وقال عضو فريق الدعم النفسي والاجتماعي بسبها أسامة الجيد لقناتنا، إن أولى محاضرات التوعية استهدفت ربات البيوت بحي الطيوري، مشيرا إلى أن النساء المستهدفات تجاوبن مع موضوع المحاضرة وتحصلن على معرفة ودراية جيدة بالمرض.

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