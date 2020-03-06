هيئة التدريس بجامعة سرت يزرو مركز سرت لعلاج الأورام

قام وفد ضم رئيس جامعة سرت وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بزيارة لمركز سرت لعلاج الأورام، وذلك للاطلاع على مراحل إنجاز العيادات الخارجية وسير عمل المركز.

واطلع الوفد على شرح من قبل الأطباء والعاملين لمراحل تطور العمل ونسبة الإنجاز في مشروع تطوير المركز، مبينين أهمية هذا المرفق الصحي نظرا لما تعانيه المنطقة من انتشار ملحوظ لأمراض الأورام المختلفة.

وتم الاتفاق على أن تقوم الجامعة بتكثيف جهودها في إقامة الورش والندوات والمؤتمرات العلمية التي تتولى دراسة ظاهرة الأورام، إضافة إلى تقديم الخبرات العلمية من قبل الكليات المختصة للاستفادة منها، والتأكيد على إطلاق حملات توعوية من أجل تحفيز منتسبي الجامعة على التبرع لصالح المركز.

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