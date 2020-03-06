لجنة العقوبات الدولية ترفض تجميد أصول الشركات التابعة لـ«الليبية للاستثمار»

العنوان_ليبيا

قررت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة خلال اجتماعها، أمس الخميس، رفض توصية فريق الخبراء التابع لها بشأن تجميد الأصول المملوكة للشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأكد مصدر مسؤول بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن القرار جاء بعد جهود مجلس إدارة المؤسسة وفريقه التنفيذي التي نبهت إلى الآثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذه التوصية، وعزم إدارتها تنفيذ خططها بشأن الحوكمه والشفافية وحماية الأصول.

وفي تقريره لعام 2019، أوصى فريق الخبراء الأمميين بتجميد أصول الشركات التابعة لـ«الليبية للاستثمار» ألا أن المؤسسة طالبت بعدم تنفيذ هذه التوصية، واتخذت العديد من الإجراءات بهذا الشأن.