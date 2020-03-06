منتدى داكار 2020 يختتم أعماله.. وهذه أبرز التوصيات

اختتمت، اليوم الجمعة، فاعليات منتدى داكار 2020 لدعم منظمات المجتمع المدني، بالعاصمة السنغالية داكار، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ مشارك، من ٣٥ دولة عربية وإسلامية وإفريقية يمثلون وزراء وسفراء حاليون وسابقون بهذه الدول.

وأكد المنتدى في بيانه الختامي على عدد من النقاط من أهمها، رفض إنشاء كيانات بديلة للمنظمات السياسية والاقتصادية والثقافية والإسلامية القائمة أو تفكيك دول إسلامية قائمة وتهديد وحدتها.

كما دعا إلى دعم منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها المرجعية العامة لجميع الدول الإسلامية في حفظ وتماسك الأمة ورعاية مصالحها في تنسيق جهود العالم الإسلامي على مستوى الدول الأعضاء، وكذلك التأكيد على أهمية المؤسسات الدينية العريقة.

ونوه المنتدى، بضرورة اعتماد استراتيجية إعلامية لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما أوصى بعرض التوصيات على حكومات الدول الإسلامية من خلال منظماتها المعنية باتخاذ القرارات المناسبة لتعميق مضامينه، مثمنا الخطوات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة السعودية بوقف تأشيرات العمرة حفاظًا على صحة وأرواح الزوار والمعتمرين من فيروس كورونا.