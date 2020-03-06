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المنافذ الليبية تنفي تسجيل حالات اشتباه بكورونا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مسؤولي مكاتب الرقابة الصحية الدولية بكل من ميناء طرابلس وبنغازي ومصراتة وطبرق والخمس عدم تسجيل أي حالات اشتباه لأي أعراض لأمراض تنفسية أثناء الكشف على كل السفن القادمة لكل الموانئ البحرية المذكورة، وبالتالي لم تسجل حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والصحية التي يتخذها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ وشبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية لاحتواء تفشي فيروس كورونا ومنع تسلله داخل البلاد.

وكان الدكتور عضو فريق مكافحة فيروس كورونا في سرت، عبدالله الأحول، قد أكد إن السلطات الليبية تركز على الحدود والمنافذ البحرية والبرية والجوية حرصا منها على عدم دخول أي إصابة من الخارج.

وأضاف الأحول أن هناك مناطق لا تتواجد فيها إجراءات احترازية كافية مثل الكفرة وسبها وسرت بسبب بعدها عن الخطر، موضحا أن التركيز يكمن في المناطق التي تتواجد بها منافذ حيوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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