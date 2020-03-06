المنافذ الليبية تنفي تسجيل حالات اشتباه بكورونا

أفاد مسؤولي مكاتب الرقابة الصحية الدولية بكل من ميناء طرابلس وبنغازي ومصراتة وطبرق والخمس عدم تسجيل أي حالات اشتباه لأي أعراض لأمراض تنفسية أثناء الكشف على كل السفن القادمة لكل الموانئ البحرية المذكورة، وبالتالي لم تسجل حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والصحية التي يتخذها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ وشبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية لاحتواء تفشي فيروس كورونا ومنع تسلله داخل البلاد.

وكان الدكتور عضو فريق مكافحة فيروس كورونا في سرت، عبدالله الأحول، قد أكد إن السلطات الليبية تركز على الحدود والمنافذ البحرية والبرية والجوية حرصا منها على عدم دخول أي إصابة من الخارج.

وأضاف الأحول أن هناك مناطق لا تتواجد فيها إجراءات احترازية كافية مثل الكفرة وسبها وسرت بسبب بعدها عن الخطر، موضحا أن التركيز يكمن في المناطق التي تتواجد بها منافذ حيوية.

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