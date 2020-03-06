المجلس التسييري تراغن يستلم مهامه

تم في مدينة تراغن تسليم مقر المجلس التسييري تراغن للأعضاء المكلفين من رئاسة وزراء الحكومة الليبية وسط غياب عميد البلدية وبعض الأعضاء.

وتم تسليم مقر المجلس التسييري بعد اجتماع أعيان ومشائخ المنطقة ومندوب عن اللجنة الحكومية المكلفة من رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية.

وتمت إجراءات التسليم وسط غياب عميد المجلس البلدي وأعضاء البلدية لاعتراضهم على عملية التسليم، كما تمت بحضور اللجنة الأمنية المنبثقة عن الأجهزة الأمنية والضبطية حيث تم فور دخول المبنى عقد اجتماع تنسيقي.

مرحلة جديدة في تراغن يبدأها المجلس التسييري الذي وبكل تأكيد سيكون عليه حلحلة كافة مختنقات المنطقة وتلبية حاجات سكانها.

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