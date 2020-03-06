الحليق: المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا سيصبح بمثابة مجلس للشيوخ

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا لقطاع النفط الشيخ السنوسي الحليق إن المجلس سيطالب البعثة الأممية رسميا المشاركة في اجتماعات جنيف التي لم تحدد بعد فشل الجولة الأولى في الـ26 من شهر فبراير المنصرم.

الحليق وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أوضح أن المجلس المشكل يحظى بشرعية كبيرة من الشارع الليبي، مضيفاً أن المجلس يضم مشائخ وأعيان ليبيا من الأقاليم الثلاثة وأن الشرعية التي حصل عليها المجلس هي ذات الشرعية التي حصل عليها الجيش والبرلمان من الشارع الليبي.

وشدد على ضرورة مشاركة المجلس في أي اجتماعات مقبلة سواء في الداخل أو الخارج وأنه أصبح قوة فاعلة ومؤثرة في الشارع الليبي بحيث يصبح دوره بمثابة مجلس الشيوخ الأمريكي في الوقت الراهن.

ورأى الحليق أن المجلس يختص بالسياسة الداخلية والخارجية وأنه سيعتمد قانونيا من جانب البرلمان الجسم التشريعي في ليبيا وأن الجيش أكد على دعم الخطوة في وقت سابق خاصة أن المجلس هو من دعم الجيش في حربه على الإرهاب.