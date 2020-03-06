اتفاق ليبي بريطاني لتوقيع مذكرة تفاهم اقتصادية

بحث c علي العيساوي التعاون التجاري مع المملكة المتحدة خلال اجتماع موسع عقده أمس الخميس مع وزير الدولة للتجارة الخارجية كونر بورني.

وتطرق العيساوي الذي يزور لندن هذه الأيام إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجال تأسيس المناطق التجارية الحرة للاستفادة من التجربة البريطانية الرائدة في إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية واتفق الطرفان على استمرار المباحثات خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم اقتصادية تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين فضلا على مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وعلى هامش الزيارة التي يجريها وزير الاقتصاد والصناعة للمملكة المتحدة، صرح العيساوي لموقع S&P Global Platts أن التعدين في ليبيا قد يصبح نشاطًا اقتصاديًا أكثر أهمية من إنتاج النفط حيث تسعى المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط في إطار تعزيز خطة تنويع مصادر الدخل.

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