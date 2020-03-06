اخبار ليبيا الان

اتفاق ليبي بريطاني لتوقيع مذكرة تفاهم اقتصادية

تم النشر منذُ 23 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث c علي العيساوي التعاون التجاري مع المملكة المتحدة خلال اجتماع موسع عقده أمس الخميس مع وزير الدولة للتجارة الخارجية كونر بورني.

وتطرق العيساوي الذي يزور لندن هذه الأيام إلى ضرورة تبادل الخبرات في مجال تأسيس المناطق التجارية الحرة للاستفادة من التجربة البريطانية الرائدة في إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية واتفق الطرفان على استمرار المباحثات خلال الفترة المقبلة تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم اقتصادية تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين فضلا على مراجعة الاتفاقيات السابقة.

وعلى هامش الزيارة التي يجريها وزير الاقتصاد والصناعة للمملكة المتحدة، صرح العيساوي لموقع S&P Global Platts أن التعدين في ليبيا قد يصبح نشاطًا اقتصاديًا أكثر أهمية من إنتاج النفط حيث تسعى المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط في إطار تعزيز خطة تنويع مصادر الدخل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تخريب القوة الأقتصادية الليبية العامة المتعمد يجب التحقيق في والنظر في بياتاته وتفاصيله ـ فتح تجارات حرة موضوع يجب وضع تحته خط لما تجلبه من السلبيات للشئن الأمن الأأجتماعي ـ لمعرفة أسباب دعم التجارة الحرة الغير مراقبة أمنياً بأموال ليبية ـ !!!! وعرقلة تنمية الأقتصاد المحلي ذو الجودة ـ لمنع فتح فرص عمل أكبر وإمتيازات للخريجين الليبيين بعد النظر في نتائج الامتحاناات السنوية بشكل حقيقي والنظر في مستقبل الطلبة الذين لايزالوا على مقاعد الدراسة المنهجية الليبية .

    رد