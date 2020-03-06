العباني: المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا سيقوم بدور إيجابي في حل الأزمة الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا جاء تتويجا لاجتماعات سابقة بمدينة ترهونة.

العباني رأى في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أوضح أن شيوخ وأعيان ليبيا خلصوا إلى تشكيل هذا الجسم الذي يعبر عن قبائل ليبيا، لافتاً إلى أن المجلس يقوم بالدور المقابل للمنظمات الاجتماعية والسياسية في الدول الأخرى في ظل عدم تواجدها في ليبيا.

وشدد على أن المجلس سيقوم بدور إيجابي في حل الأزمة الليبية خلال الفترة المقبلة.

عضو مجلس النواب أشار إلى أن المجلس لا يحتاج إلى صفة رسمية وأن صفته شعبية بحتة وإنه ناتج عن حراك شعبي ودعم شعبي شهدته مدينة ترهونة بمشاركة نحو 7 آلاف من مشاي وأعيان ليبيا.

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