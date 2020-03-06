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بالصور | الحويج يلتقي نظيره المغربي بمقر الخارجية المغربية في الرباط

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – اجتمع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ظهر اليوم بمقر الوزارة بالرباط مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج.

الاجتماع المطول ناقش بحسب الخارجية الليبية العلاقات السياسية والأمنية بين البلدين، ومكافحة الإرهاب والعدوان التركي على ليبيا، كما بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة سابقا.

وفي ختام الاجتماع قام وزير الخارجية الليبي بتسليم رسالة من رئيس مجلس النواب رئيس المستشار عقيلة صالح عيسى الى جلالة الملك محمد السادس.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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