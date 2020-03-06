الجامعة العربية تؤكد تعاونها مع الأمم المتحدة في الملف الليبي

العنوان_ليبيا

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط حرص الجامعة على مواصلة تعاونها مع الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية وإيقاف العمليات العسكرية ومرافقة الليبيين في مسارات الحوار الثلاثة.

وأعرب أبوالغيط، في مكالمة هاتفية له مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله في اختيار شخصية عربية خلفا لغسان سلامة لقيادة البعثة الأممية في ليبيا، وتكون على دراية بالطبيعة المعقدة للصراع وتركيبة المجتمع الليبي والأبعاد العربية المتعددة ذات الصلة، على حد تعبيره.

من جهته، قال غوتيريش إن الأمم المتحدة ستستمر في البناء على الجهود التي أطلقها غسان سلامة على كافة مسارات الحوار التي تم إطلاقها بعد مؤتمر برلين، وفقا لبيان نشرته الجامعة العربية على موقعها الرسمي.